Власть

Как раз хотел купить. В Кыргызстане Владимиру Путину подарили комуз

Президенту России Владимиру Путину во время его государственного визита в Кыргызстан подарили комуз. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил журналист Павел Зарубин.

из архива
Фото из архива. В Кыргызстане Владимиру Путину подарили комуз

Он рассказал, что глава РФ в неформальной обстановке вместе с лидерами стран ОДКБ осмотрел юрту «Энесай», где высоким гостям показали процесс изготовления комуза.

«Он как раз этот купить хотел, я знаю», — прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко, когда российскому политику показали приготовленный в подарок национальный музыкальный инструмент.

Главам государств объяснили, как играть на комузе. Владимир Путин взял комуз в руки, чтобы попробовать сыграть несколько аккордов.
