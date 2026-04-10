Власть

Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК

В Жогорку Кенеш внесли законопроект о новой редакции Закона «О Государственном протоколе Кыргызской Республики». Документ не просто обновляет устаревшие нормы 2012 года, а фактически заново выстраивает всю систему официальных визитов, церемоний и дипломатических правил.

Одно из ключевых изменений — усиление роли президента. Именно глава государства будет утверждать протокольное старшинство, то есть определять, кто и в каком порядке занимает места, участвует во встречах и получает статус на официальных мероприятиях.

Сейчас эти нормы закреплены иначе, но их предлагают передать на уровень указа президента.

Законопроект подробно прописывает виды визитов — государственные, официальные, рабочие и частные, а также формат мероприятий: от встреч и переговоров до возложения венков, пресс-конференций и приемов. За координацию всей системы закрепляется МИД, который будет согласовывать даже внутренние мероприятия с участием дипломатов.

Отдельный блок — правила подарков, и здесь вводится принципиально жесткое требование.

Все подарки, полученные чиновниками от иностранных делегаций, признаются государственной собственностью. Их нельзя оставить себе — они подлежат учету, оценке и передаче.

При этом:

  • обычные подарки должны выставлять для публичного обозрения в госорганах или передавать в музейный фонд;
  • особо ценные — передаваться на хранение в Национальный банк;
  • порядок оценки и учета будет определять кабмин.

Фактически речь о легализации и ужесточении практики, при которой любые дипломатические подарки перестают быть «личными» и становятся частью государственного имущества.

Проект вводит понятие протокольной атрибутики — это не только флаги и гимн, но и весь визуальный и символический антураж мероприятий.

Допускается использование национальных элементов — вплоть до конного сопровождения и участия этно-баатыров, чтобы подчеркнуть культурную специфику страны.

Еще одно важное новшество — четкое правило: посол иностранного государства считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. До этого его контакты с политическим руководством будут ограничены.

В случае принятия закон полностью заменит действующую редакцию. Кабинету министров дадут три месяца, чтобы привести все нормативные акты в соответствие с новым документом.
