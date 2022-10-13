Журналисты и блогеры выполняют работу госорганов. Депутат встал на защиту СМИ

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев призвал коллег заниматься законотворчеством, а не работать против некоторых СМИ.

Он отметил, что некоторые его коллеги очерняют независимые средства массовой информации.

«По Конституции, которую я держу в руках, в нашей стране не могут быть приняты законы, ограничивающие свободу слова. Несмотря на это, некоторые коллеги ведут работу по очернению таких СМИ, как «Кактус», «Клооп» и «Азаттык». Мы говорим, что Кыргызстан может похвастаться свободой слова, свободой граждан. Мы должны пресекать такие инициативы. Коллеги часто поднимали на заседаниях вопрос о СМИ, но я молчал. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте тогда решать тут, кто и где откроет свой офис. Будем настолько низко падать? Те, кто хотел закрыть независимые СМИ, сейчас за границей в бегах, судьба остальных тоже вам известна. Власть — это временно. Все, кто очерняет независимые средства массовой информации, после ухода с должности идут к ним с просьбой о помощи», — сказал Жанар Акаев.

Он отметил роль независимых СМИ в освещении событий на границе.

«Именно они вели информационную войну, мировые СМИ благодаря им были в курсе событий. А мы им даже спасибо не сказали. Вот Атай Бейшенбек и другие молодые блогеры выполнили работу госорганов. В таких СМИ тоже работают ребята с высоким чувством патриотизма. Давайте народ поставим перед выбором — закрыть независимые СМИ или сдать депутатские мандаты, посмотрим, что люди предпочтут», — заявил нардеп.

Отметим, возле офиса радио «Азаттык» проходит митинг. Собравшиеся требуют закрыть три издания — «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media и принять закон об иноагентах.

Накануне в своем Telegram-канале депутат парламента Дастан Бекешев сообщил, что коллега Надира Нарматова собирает подписи под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ. В частности, по его словам, она требует закрыть «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media.

Сама Надира Нарматова стала отрицать эту инициативу.