Садыр Жапаров призвал бороться с угрозами в информационной сфере

«Ширится многообразие противоправных деяний, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, выходящих на глобальный и транснациональный уровень», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, в таких условиях странам необходимы общие усилия и широкое сотрудничество для борьбы с ними. Он подчеркнул, что кабмин отмечает значительную роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в социально-экономическом развитии общества и реализует программы, которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН. В рамках же СВМДА, кыргызская сторона готова к практической реализации положений заявления лидеров о сотрудничестве в сфере безопасности ИКТ и их использования.

«Считаю, что проблема обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализация крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки», — сказал также Садыр Жапаров.

Глава государства отметил решение кыргызской стороны стать со-координатором в сфере «Торговля и инвестиции» экономического измерения. Он уверен, что сегодня Азия является локомотивом мировой экономики и поэтому чрезвычайно важно концентрировать внимание в деле развития экономической направленности. Республика рассчитывает на плодотворное сотрудничество в этом направлении.

«Кыргызстан также является сокоординатором в сфере «Человеческого измерения» и вносит свой вклад в укрепление межцивилизационного диалога, укрепления дружбы между народами. Всемирные игры кочевников, инициированные Кыргызстаном, стали востребованными во многих странах, в том числе и среди стран СВМДА, стимулируя развитие этноспорта и возрождение национальных традиций», — сообщил Садыр Жапаров.

Президент обратил внимание и на то, что Кыргызстан настроен на активную работу для реализации плана действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Сама республика, по словам президента, ведет всестороннюю работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В Кыргызстане уже внедрена система предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров для международного отслеживания перемещений террористов.

«Кыргызстан разработал и утвердил Государственную программу по противодействию экстремизму и терроризму. Она в комплексном виде отражает вызовы и угрозы, формирует цели и задачи, предусматривает четкий алгоритм совместных действий как государственных органов, так и всего общества для противодействия этим явлениям внутри страны. Мы стремимся внести посильный вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития и социального прогресса во всем мире. Поэтому Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Рассчитываем на поддержку нашей кандидатуры», — сказал Садыр Жапаров.

Он призвал активизировать международные усилия не только для борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и против транснациональной организованной преступности, занимающейся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков и оружия, торговли людьми, отмыванием преступных доходов и в киберпространстве.

Кыргызстан в рамках Шанхайской организации сотрудничества прорабатывает вопрос создания Центра по противодействию международной организованной преступности в Бишкеке.

Садыр Жапаров также назвал еще одним новым направлением политики безопасности как противодействие негативным изменениям климата на Земле, так и адаптация к ним.

«В последнее время в разных регионах мира, включая и пространство СВМДА, наблюдались природные катаклизмы в виде наводнений, селей, оползней и землетрясений, которые повлекли большие разрушения и человеческие жертвы. У нас нет иной альтернативы, как приспособиться к этим сложным природным процессам. Наша страна проводит активную политику, направленную на сдерживание и смягчение негативного климатического влияния на природу, в особенности на ледники и биоразнообразие, и выдвигает важные международные инициативы. Для дальнейшего продвижения повестки устойчивого горного развития Кыргызстан выдвинул инициативу по объявлению 2023-2027 годов «Пятилетием действий по развитию горных регионов». И мы рассчитываем на вашу поддержку этой созидательной идеи», — заключил президент.