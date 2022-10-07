В жилых массивах Бишкека планируют построить еще семь школ. Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на церемонии открытия дополнительного корпуса учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 20 в столице.

По его словам, здание рассчитано на 500 мест. Строительство обошлось в 347 миллионов сомов, еще 13,2 миллиона потратили на техническое оборудование.

Акылбек Жапаров добавил, что нехватка и загруженность школ города — одна из самых острых проблем, поэтому президент поставил перед кабинетом министров и мэрией Бишкека задачу решить ее.

«Построено пять новых школ в жилых массивах, в остальных учебных заведениях построены дополнительные корпуса, не уступающие новым школам. У нас были две аварийные школы — № 75 и 76, сейчас они уже функционируют как новые. В 1950-1959 годах во Фрунзе было построено 11 школ, это был период индустриализации, мы эти времена связывали с Исхаком Раззаковым. А в 1960-1969-х было построено 31 учебное заведение, это времена Турдакуна Усубалиева.

В 2022 году мы построили в Бишкеке 15 школ и 1 детский сад в течение пяти месяцев. Думаю, когда-нибудь наши дети будут связывать эти времена уже с Садыром Жапаровым. Акылбек Жапаров

Мы помним времена, когда в городе не было построено ни одной школы, например, в 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 и 2020 годах. Самый большой пик демократического взрыва, самая большая внутренняя миграция, и ни одной школы не было построено. У нас осталось построить еще семь школ в жилмассивах, и сделаем это в ближайшие годы», — сказал он.

Глава кабмина также подчеркнул, что более не будет повторяться практика, когда отдельные лица, желая набрать голоса избирателей перед выборами, лоббировали строительство учебных заведений в определенных местах.

«Месторасположение школ будет определять Министерство образования и науки. От учителей мы просим предоставить качество образования, чтобы наши дети были конкурентоспособными, владели более чем четырьмя языками, в том числе государственным, официальным, английским, китайским и языком программирования. Мы ожидаем рождение семимиллионного гражданина. Следовательно, каждый год необходимо строить новые школы для создания хороших условий детям для получения образования. Впереди у них большое светлое будущее. Они будут жить в развитой стране», — заключил он.