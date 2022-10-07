В Жогорку Кенеше предлагают пустующие здания отдать под школы и детские сады

Пустующие и малоприбыльные здания на балансе ФУГИ необходимо передать под школы и детские сады. С таким предложением выступил депутат Жанар Акаев на общественном обсуждении законопроекта «Об образовании КР» в Жогорку Кенеше.

По его словам, рентабельность некоторых государственных зданий очень низкая.

«Недавно замглавы кабмина Бакыт Торобаев сказал, что власти готовы выделить земельные участки под строительство частной школы и обеспечить низкопроцентными кредитами. Я бы предложил еще пустующие здания на балансе ФУГИ тоже отдать под школы. Некоторые большие здания отдают в аренду за 10 тысяч сомов, потом арендатор передает их третьим лицам за 100 тысяч сомов. Например, я узнал, что гостиница «Семетей» в центре Бишкека в год приносит прибыль в 54 тысячи сомов. Такие здания нужно отдать под школы», — сказал он.

Депутат отметил, что хорошие государственные школы недоступны для простых людей.

«Каждый август мы получаем шквал звонков от родителей с просьбой устроить их детей в школу, детский сад. Только через знакомых можно определить ребенка в некоторые учебные заведения», — сказал нардеп.