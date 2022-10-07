В Бишкеке более 100 тысячам детей не хватает мест в школах. Об этом на общественном обсуждении законопроекта «Об образовании» в Жогорку Кенеше сообщил эксперт Эльдар Абакиров.

По его данным, в Кыргызстане в год на образование одного ребенка расходуется $826. При этом 25 процентов бюджета выделяется на сферу образования.

«Та же Южная Корея расходует на образование ребенка почти $15 тысяч. В 30 процентах школ учатся в три-четыре смены. В Бишкеке 90 школ, они рассчитаны на 75 тысяч учеников, по факту там обучается 175 тысяч детей. В столице не хватает 1 тысячи 700 классов», — сказал Эльдар Абакиров.

Он отметил, что качество образования оставляет желать лучшего.

«В Кыргызстане растет число детей, но не школы. К 2040 году число учеников достигнет 2 миллионов. Согласно исследованиям, у 60 процентов школьников базовые знания на недостаточном уровне. Особенно в государственных учебных заведениях дети получают некачественное образование. А тем, кто хочет открыть частную школу, детский сад, создается множество барьеров. Мы должны привлечь инвестиции частного сектора в сферу образования для решения основных проблем», — заявил эксперт.

Отметим, в законопроекте «Об образовании» депутаты предлагают включить в глоссарий закона ряд определений: академическая свобода, академическая честность, ваучер, административная и финансовая автономия образовательной организации, дуальная система образования, формальное и неформальное образование, электронное образование.

Республике нужны детские сады, напоминают нардепы. Поэтому надо убрать все бюрократические барьеры для их создания. Чтобы финансирование было эффективным, нужно ввести ваучерную систему и отменить лицензирование дополнительного образования.

Разработчики рекомендуют упразднить государственную аккредитацию школ, заменив ее системой измерения результатов достижений школьников.