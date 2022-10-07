Простофакты. Что говорят о землях в Бишкеке строители и Акылбек Жапаров

В Бишкеке прошла Международная конференция по государственно-частному партнерству. На ней выступал и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он традиционно обещал донорам, что государство сделает все возможное для реализации проектов ГЧП в стране. В частности, уже принята Программа развития ГЧП до 2026 года. Будут подготовлены и запущены малые пилотные проекты — детские сады, спортивные залы, логистические центры во всех регионах республики.

Бишкек и Ош готовы выделять земли. Акылбек Жапаров

При этом и столичный муниципалитет, и строители неоднократно говорили, что в Бишкеке нет свободных участков. Тот же грандиозный проект по строительству «Бишкек сити» планируют реализовать в селе Орок Сокулуского района.

В марте 2021-го председателем кабинета министров еще был Улукбек Марипов. Он проводил совещание в Бишкекглавархитектуре. На нем обсуждали проблемные вопросы строительства. По словам председателя Союза строителей КР Аскарбека Молдобаева, от оптимизации в сфере выдачи разрешительных документов не будет толку, пока городские власти и соответствующие службы не решат основные проблемы застройщиков.

Оптимизация бесполезна, пока мы не решим основные проблемы. Пустых мест в городе нет. Можно только уплотнять или сносить старое. Аскарбек Молдобаев

В августе 2022 года об этой же проблеме говорил и исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков. Он отметил, что ведомство хочет строить жилье для медиков в густонаселенных районах, но со свободной землей в столице «очень туго».