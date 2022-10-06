Сообщается, что Садыр Жапаров не поедет на неформальный саммит глав СНГ

В Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ.

В Telegram-каналах сообщается, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не поедет на встречу. СМИ также распространяют эту информацию, ссылаясь на источники.

Фото скриншот с Telegram-канала

Официально в пресс-службе главы государства комментарив по этому поводу не дают и причину не называют. 24.kg пыталось связаться с пресс-секретарем президента Эрболом Султанбаевым и главой пресс-службы Дайырбеком Орунбековым, но оба оказались недоступны для комментариев.

В его рамках планируется обсуждение вопросов взаимодействия между странами. Неофициальная часть будет посвящена празднованию юбилеев президентов России и Таджикистана, Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Последнему будет вручен орден «за обеспечение региональной стабильности и безопасности в регионе», который указом президента РФ присужден 4 октября.

Пресс-секретарь МИД КР Чингиз Кустебаев на своей странице в Facebook прокомментировал награждение, отметив, что «этот шаг вызвал недоумение». Президент страны никаких заявлений по этому поводу не делал.