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Власть

Чиновник рассказал депутатам, почему уволились главы Минтранса и Минкультуры

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуры на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

По словам заместителя председателя кабмина Бакыта Торобаева, президент имеет право назначать и освобождать от занимаемых должностей министров.

«В прямые полномочия президента входит назначение и освобождение от должности министров. Он так решил. Что касается глав Минтранса и Минкультуры, то они ушли по собственному желанию. Они написали заявление об увольнении, зашли к президенту, поговорили. На основании этого глава государства принял их отставку и назначил новых», — сказал Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247319/
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