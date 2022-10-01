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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Белый дом считает, что обсуждать вступление Украины в НАТО надо в другое время

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что решение о членстве Украины в НАТО нужно обсуждать в другое время. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Сейчас, на наш взгляд, лучшим путем поддержки Украины является практическая поддержка на земле, а процесс в Брюсселе нужно предпринять в другое время» , — цитирует издание слова Джейка Салливана

Он отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать политику «открытых дверей» в НАТО и что решение о вхождении Украины должны принять 30 членов альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя планы Украины, ранее заявил, что альянс не является стороной конфликта. Он отметил, что каждая демократическая страна имеет право подать заявку, но решение принимают консенсусом.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне объявил о подаче в ускоренном порядке заявки на вступление в НАТО. Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении к РФ новых территорий.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях Украины состоялись референдумы о вхождении в состав России. Если верить их итогам, за вхождение в состав РФ проголосовали в ДНР 99,23 процента избирателей, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской — 87,05 процента.

Боевые действия в Украине продолжаются. Российская специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию». Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении заявил, что этой процедуре подлежат 300 тысяч резервистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246843/
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