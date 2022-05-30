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Власть

Машину для Ассоциации ветеринаров за кредитные деньги не купили. Нет поставок

Тендер на приобретение автомобиля для Ассоциации ветеринаров не прошел, потому что нет поставок. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике.

Ранее стало известно, что отдел реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства решил купить авто Ассоциации ветеринаров в рамках проекта «Обеспечение доступа к рынкам». Проект финансируется за счет средств Международного фонда сельскохозяйственного развития в размере $25,4 миллиона. При этом половина из этих средств кредитная, половина грантовая. Но тендер так и не состоялся.

«Этого не делайте ни в коем случае. Нельзя общественной организации покупать машину за счет кредитных средств, по которым будет народ рассчитываться потом», — заявил на заседании комитета депутат Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235263/
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