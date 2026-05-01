Турецкие сорта дали ранний урожай. Абрикос из Баткена готовят к экспорту в РФ

В селе Кыргыз-Кыштак Кадамджайского района созрели ранние сорта абрикоса и уже поступили в продажу.

По данным Минводсельпрома, местный садовод Толубай Жалилов в прошлом году привез из Турции саженцы сортов «Микадо», «Присия» и «Фуэго» и высадил их на площади 7 гектаров.

В настоящее время фермер собирает первый урожай и готовится к экспорту продукции в Россию.
Кроме того, в начале этого года он расширил хозяйство, высадив еще 13 гектаров раннеспелых сортов черешни и абрикоса.

Отмечается, что на участке применяется система капельного орошения, которая позволяет значительно экономить воду и повышать эффективность выращивания культур.
