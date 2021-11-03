В парламенте просят разрешить этническим кыргызам Таджикистана въезд в КР

Этнические кыргызы, проживающие в Мургабском и Жерге-Тальском районах Таджикистана, не могут приехать в Кыргызстан. Этот вопрос на заседании Жогорку Кенеша подняла депутат Чынара Урумкалиева.

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По ее словам, из-за закрытия границ этнические кыргызы, живущие в Таджикистане, не могут посетить родственников в КР.

«Они не могут приехать в Кыргызстан даже на поминки родителей. Таджикистан им не разрешает. Оказывается, можно въехать в Кыргызстан и через третье страны, но в таком случае их не пускают наши пограничники. Из-за этих сложностей они готовятся после открытия границы полностью переселиться в Кыргызстан», — рассказала Чынара Урумкалиева.

Отметим, ранее этнические кыргызы в Жерге-Тальском районе пожаловались на усиление паспортных проверок.