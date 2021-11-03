11:13
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Власть

В парламенте просят разрешить этническим кыргызам Таджикистана въезд в КР

Этнические кыргызы, проживающие в Мургабском и Жерге-Тальском районах Таджикистана, не могут приехать в Кыргызстан. Этот вопрос на заседании Жогорку Кенеша подняла депутат Чынара Урумкалиева.

Читайте по теме
Поехали к родне. В Душанбе четверо кыргызстанцев осуждены за пересечение границы
По ее словам, из-за закрытия границ этнические кыргызы, живущие в Таджикистане, не могут посетить родственников в КР.

«Они не могут приехать в Кыргызстан даже на поминки родителей. Таджикистан им не разрешает. Оказывается, можно въехать в Кыргызстан и через третье страны, но в таком случае их не пускают наши пограничники. Из-за этих сложностей они готовятся после открытия границы полностью переселиться в Кыргызстан», — рассказала Чынара Урумкалиева.

Отметим, ранее этнические кыргызы в Жерге-Тальском районе пожаловались на усиление паспортных проверок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212494/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров хочет переселить всех этнических кыргызов, живущих в Афганистане
В Бишкеке открылся пункт приема документов по гражданству в упрощенном порядке
Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
Таджикистан вернул бежавших этнических кыргызов в Афганистан
Афганских кыргызов, бежавших от талибов, планируют эвакуировать в Кыргызстан
Более трехсот. Сколько на самом деле кыргызов бежали от талибов в Таджикистан
Временное положение об упрощенном получении гражданства КР. Зачем оно нужно?
Подписано временное положение об упрощенном получении гражданства КР
Более 5 тысяч этнических кыргызов живут без паспортов и регистрации
Для этнических кыргызов хотят упростить процедуру регистрации
Популярные новости
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и&nbsp;как выглядит борт Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;Садыра Жапарова. Заявление все&nbsp;же рассмотрят Акин Токталиев подал в суд на Садыра Жапарова. Заявление все же рассмотрят
Военную технику у&nbsp;России закупит Кыргызстан. С&nbsp;кем договорился Камчыбек Ташиев Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Садыр Жапаров полетел в&nbsp;Глазго на&nbsp;частном самолете. Ответ его администрации Садыр Жапаров полетел в Глазго на частном самолете. Ответ его администрации
Бизнес
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
3 ноября, среда
11:11
В Москве задержан разыскиваемый за мошенничество кыргызстанец В Москве задержан разыскиваемый за мошенничество кыргыз...
11:03
Таджикская сторона попыталась построить мост на неописанном участке границы
10:53
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 ноября
10:51
Веселая вакцина. В Кыргызском театре кукол премьера спектакля
10:49
В парламенте просят разрешить этническим кыргызам Таджикистана въезд в КР