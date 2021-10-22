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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК уже зарегистрированы 110 из 335 кандидатов-самовыдвиженцев

ЦИК зарегистрировала 110 кандидатов-самовыдвиженцев по одномандатным округам из 335 подавших в срок полный пакет документов.

Уточняется, что до 28 октября включительно нужно проверить всех претендентов на мандаты как по округам, так и в списках партий. 29 октября начинается агитационная кампания.

Ранее сообщалось, что среди уведомивших ЦИК об участии в гонке двое судимых: за контрабанду — Дамирбек уулу Асылбек (Ак-Суйский округ № 35) и за коррупцию — Нурлан Ражабалиев (Баткенский округ № 2).

В ЦИК 24.kg пояснили, что кандидатов проверяют через электронную систему «Тундук», и если обнаружится, что у кого-то есть непогашенная судимость, в регистрации ему откажут.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211236/
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