Сегодня президент встретился с чиновниками местных органов власти в широком формате. Садыр Жапаров сделал несколько заявлений и предупредил акимов об ответственности за решение проблем в районах.

По мнению политолога Дениса Бердакова, прозвучало очень жесткое послание для чиновников, профильных и региональных, которое заключается в том, что нужно работать очень много.

«Садыр Жапаров показал в цифрах, что обращения населения в администрацию президента за год выросли в два раза. Он сообщил, что в ходе региональных поездок увидел, что на местах ведется недостаточная работа, и именно поэтому была произведена реформа — акимы районов получили все полномочия и статус для решения проблем на местах», — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас несколько десятков районов обращаются за решением проблем к Старой площади. Проблемы эти в основном локальные, мелкие. По его мнению, 37-38 акимов станут теми людьми, которые будут иметь полномочия и очень жестко отвечать за социально-экономическую ситуацию на вверенной территории, порядок, содержание инфраструктуры, правопорядок.

«Думаю, после сегодняшнего выступления Садыра Жапарова чиновники наконец поняли, что это очень жесткая система вертикали, во главе которой стоит президент. Это абсолютно новый этап работы. Они поняли, что действительно сажают. Они, конечно, в курсе последних громких дел, ареста руководства, например Пограничной службы или задержания ответственных лиц комиссии по помилованию при президенте», — добавил Денис Бердаков.

Он полагает, что в Кыргызстане выстраивается система, которая есть в эффективных государствах. Президент, выстраивая вертикаль власти, берет всю ответственность на себя, а любой чиновник понимает, что будет мгновенно посажен, если попадется на нарушении закона или превышении полномочий.

«Потому и будут смотреть в сторону президента. То есть уже нет посредников, президент будет виноват. Но президент хочет эффективности, поэтому он сосредоточил большую часть власти в своих руках. Это значит, что для чиновников закончилась свободная жизнь, которая у них была последние 30 лет в Кыргызстане. Однако быть чиновником станет выгодно. Будет выше зарплата, будет статус. Им надо понимать, что такого уровня ответственности у них никогда не было. Потому что сейчас мощнейший социально-экономический кризис, разваливающаяся инфраструктура, теперь еще суперпрямое подчинение главе государства. Президенту нужна эффективная экономика. Это, считайте, его способ реагировать на чаяния народа. Он хочет, чтобы вопросы решались быстро и эффективно. Чиновники обязаны так работать — быстро и эффективно. Уверен, что сегодня чиновники заснут с тяжелыми мыслями», — сказал Денис Бердаков.

Напомним, сегодня подписан Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

«Теперь у вас не будет оправданий. Этим документом вам передается ряд полномочий, которые способствуют решению вопросов на местах. Районные руководители, меняйте методы управления и работайте», — сказал Садыр Жапаров, обращаясь к официальным лицам органов местной власти.