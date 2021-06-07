Денис Бердаков о том, почему государство больше не бандит, а у власти есть воля

Сегодня президент Садыр Жапаров провел первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. По словам главы государства, это консультативный орган, который будет давать предложения по улучшению судебной системы.

Цели работы совета, как сообщала пресс-служба президента, — повышение качества судебной системы, обеспечение свободы слова, защита прав инвесторов, повышение качества судебного процесса через рост ответственности следователей и судей, приведение законов в соответствие с международными стандартами.

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Политолог Денис Бердаков, комментируя 24.kg итоги первого заседания совета, отметил, что вопрос качественной переработки имеющегося законодательства, а самое главное — создания конкурентной среды, адекватной защиты прав человека и верховенства закона, давно назрел.

«К сожалению, ранее было мало шагов сделано в этом направлении. Сейчас мы видим значительную политическую волю, которую демонстрирует президент. Он собрал данный совет, объединив, что очень важно, судебную реформу и реформу правоохранительных органов. Одного без другого не бывает: не бывает независимых судов, на которые могут давить силовики, и наоборот», — сказал он и добавил, что когда силовики будут предоставлять в суды выбитые под пытками показания, то не всегда судья сможет их отклонить, если формально все будет соответствовать. Это единая система, которую нужно давно качественно менять.

Есть тотальное недоверие со стороны граждан к государству. Люди боятся государства, люди считают государство бандитом, который выманивает у них деньги. Денис Бердаков

По его словам, судебная власть и правоохранительная система — это то, что обеспечивает доверие граждан к легитимности и легальности политической системы любой страны.

«Мы в этом крайне нуждаемся. Октябрьские события 2020 года во многом произошли потому, что люди не верили судам, не доверяли правоохранительным органам и их начальству.

Создание такой системы — это в самом прямом виде укрепление нашей государственности. Понятно, пока идет речь об общих эскизах, впереди принятие новых кодексов, качественное изменение и ротация судейского корпуса. Самое главное — введение системы правил, которая позволит сделать весь этот процесс более конкурентоспособным, более качественно контролировать судей, более качественно принимать решения», — полагает собеседник.

По его мнению, конечно, во главу угла должны будут встать прозрачность, подотчетность и ответственность за принимаемые решения любым судьей — как от мелкого дела о краже курицы, так и по серьезным делам, которые затрагивают интересы людей или государства на сотни миллионов долларов.

«Во всей республике буквально несколько сотен человек в судейском корпусе. Не зря говорят, что их лучше хорошо содержать, но еще лучше за ними следить, дав им, с одной стороны, очень высокий уровень неприкосновенности, которая и сейчас у них есть, с другой стороны — отбирать наиболее честных, создавать конкурентную среду. Каждый день каждый судья принимает по несколько решений, из таких решений складывается имидж государства, имидж власти внутри страны», — резюмировал Денис Бердаков.