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Власть

Защита персональных данных. Почему это важно, рассказал Денис Бердаков

Вчера стало известно, что президент внес изменение в указ о кабинете министров, согласно которому в Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных.

Политолог Денис Бердаков рассказал 24.kg, почему новая структура — это шаг к новой цифровой государственности. По его словам, защита персональных данных — давно необходимый шаг, который нужно было сделать давно. Он назвал создание профильного агентства институциональным.

«Важность такого государственного органа заключается в том, что большинство процессов в мире так или иначе оцифрованы и большинство стран работают с цифровой моделью базы данных о людях, процессах, явлениях. Это, конечно, не цифровой документооборот, он уже давно прошедший век. В вопросе защиты персональных данных Кыргызстан идет догоняя, где-то беря отработанные практики, где-то лучшие практики, софт, железо и подходы. Создание такого агентства — необходимый элемент, потому что цифровые данные о человеке, о том, сколько он ест, пьет, где родился, с какой регулярностью посещает то или иное место, или о том, как платит налоги, — это «нефть» нового тысячелетия. Это наиболее ценное, что можно знать о человеке. Зная все это, можно сделать с ним все, что угодно. Можно легко повлиять на его мнение, манипулировать им, вычислить и выследить. Вообще, понять, что, когда и где он делал. Поэтому такие данные действительно являются государственным ресурсом развития. Их необходимо крайне жестко защищать», — сказал эксперт.

По его словам, новое агентство будет заниматься не только защитой персональных данных, но также утверждением схем и методик, подходов для защиты и реализации в целом цифровой политики государства во всех ее отраслях, направлениях и прежде всего в управлении страной.

«Кыргызстан — страна маленькая, и нам цифровизация может дать значимый доход. Реализовать это можно быстро и качественно. Нас очень серьезно обгоняет Казахстан. Сейчас процессы стремительно пошли, так же в России и Китае, и создание такого агентства у нас — стратегический шаг просто потому, что никто не будет доверять тому государству, которое не обладает своими данными, не собирает, не обрабатывает, не фильтрует их и не ставит свою цифровую печать качества на этом», — поясняет Денис Бердаков.

По его словам, например, речь в том числе в вопросе доверия таможенным органам, нашим паспортам, мониторинга торговых потоков.

«Поэтому я считаю, что создание Государственного агентства по защите персональных данных — это шаг к созданию нового типа государственного управления на основе новых подходов, новой цифровой государственности», — заметил собеседник.

Он полагает, что Кыргызстан в ближайшее время пойдет в этом направлении очень быстро.

«Так как софт, железо уже пакетно существуют, и у нас это все будет очень быстро внедряться в массы. Для нас это хороший шанс выхода в глобальную мировую торговлю. То есть мы, не имея выхода к океану, получаем возможность интегрироваться в мировое IT-пространство. Даем возможность нашим гражданам путешествовать и работать удаленно. Для всего этого нужны наши защищенные данные, которым будут доверять другие источники и при помощи которых наше государство сможет лучше администрировать те или иные процессы, начиная с борьбы с коррупцией и заканчивая пониманием того, где, куда и когда закупить, какую школу с опережением нужно построить и какие, к примеру, болезни у нас распространены, как нужно планировать обучение по тем или иным медицинским специальностям и так далее. Это все и есть данные. Их нужно защищать, обрабатывать, хранить и уметь с ними работать», — заключил Денис Бердаков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207155/
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