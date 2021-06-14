Рост ДТП. МВД должно усилить работу, а эксперт предлагает лишать прав на 10 лет

Только за последние дни в Джалал-Абадской области в результате аварии погибли шесть человек, двое пострадали; в Ноокатском районе в результате аварии погибли три человека; на Иссык-Куле машина из кортежа президента попала в ДТП, один человек погиб. Ситуация на дорогах оказалась в поле зрения президента. Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

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Эксперт Денис Бердаков считает, что эта инициатива своевременна и заслуживает внимания. Но этого мало, сказал он и объяснил 24.kg почему.

«Показатель работы главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, которое все по привычке называют ГАИ, — не собранные штрафы, а снижение смертности на дорогах. Думаю, за этой инициативой Садыра Жапарова логически последуют другие. Например, нужно принимать ряд законодательных актов, которые в первую очередь будут лишать водительских прав граждан, совершивших преступления на дорогах. К сожалению, эта мера у нас очень плохо работает», — сказал собеседник.

По словам Дениса Бердакова, нужно лишать людей водительских прав на 5-10 лет, потому что на дорогах нашей страны идет необъявленная война. В год гибнет в среднем 500 человек.

«Пострадавших, которые становятся инвалидами и очень долго, мучительно лечатся, насчитывается около 6-7 тысяч в год. Это полноценная война, в результате которой гибнут десятки детей. Самое обидное в ситуации то, что большую часть этих преступлений можно было избежать», — добавил эксперт.

Культура вождения граждан, к сожалению, ужасная. Техническое состояние многих машин крайне неудовлетворительное. И, чего греха таить, ГАИ, Патрульная служба в массе своей охотятся за штрафами, но не следят за соблюдением правил на дорогах. Денис Бердаков

«Нам нужен совершенно другой подход к обеспечению дорожной безопасности. Результативность должна складываться не из того, сколько денег соберем, сколько штрафов выпишем. Это не улучшает качество вождения, хотя, конечно, появление камер видеофиксации нарушений ПДД способствовало тому, что люди стали безопаснее переходить дорогу на перекрестках. ГАИ должна заниматься качественным обеспечением мер, при которых будет меньше гибнуть на дорогах людей. А это совсем другая работа, это не сбор штрафов», — сказал он.

Денис Бердаков отмечает, что эта инициатива своевременна, учитывая, что «летом все гоняют».

«Думаю, руководители структурных подразделений МВД должны нести персональную ответственность за те меры, которые они приняли или не приняли», — резюмировал он.