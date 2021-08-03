Политологи уверены, что Аскара Акаева не будут судить в Кыргызстане

Бывшего президента Аскара Акаева в Кыргызстане судить не будут. Таким мнением с РБК поделились политологи Аркадий Дубнов и Денис Бердаков.

По словам кыргызского политолога, директора центра социально-политических исследований «Эльчи» Дениса Бердакова, бывший президент приехал под определенные договоренности, его уголовного преследования не будет. Показания Аскара Акаева необходимы для усиления позиции Кыргызстана в суде Южного округа Нью-Йорка, так как именно он привел в 1990-е годы канадскую компанию в страну и лоббировал ее даже против воли парламента.

В том, что Аскара Акаева не будут судить, уверен и российский политолог Аркадий Дубнов.

«Его возвращение — инициатива Садыра Жапарова, президент дал ему гарантии непреследования и защиты, говорит он. Единственное — его попросят дать показания по Кумтору. Дело Кумтора особенно важно для Жапарова. Будучи в тюрьме, он боролся за национализацию золоторудного месторождения (записывал видеообращения и вел аккаунты в социальных сетях) и во многом благодаря этому стал таким популярным», — сказал эксперт РБК.

Аркадий Дубнов предполагает, что возвращение в страну Аскара Акаева связано с растущим в стране напряжением, вызванным недовольством северных кланов.

«Это довольно привычные для Кыргызстана обстоятельства, когда пришедшие к власти в стране ассоциируются с северным или южным кланом. На этот раз формально Садыр Жапаров представляет интересы Иссык-Кульского региона, который может быть к северу, но пришел он к власти с Камчыбеком Ташиевым — ярким представителем южных кланов, который сейчас председательствует в ГКНБ. По стране довольно быстро поползли слухи, что главный в этом тандеме не президент, что вызывало недовольство северных кланов, которые сейчас консолидируют силы и ресурсы. Есть опасения, что в конце лета — начале осени в стране, как это регулярно случается в КР, могут вновь начаться протесты», — прогнозирует эксперт.

«В этой ситуации Жапаров разумно полагает, что сейчас нужно делать жесты, которые привлекут на его сторону авторитетных представителей северных кланов. Чтобы показать, что эта молва неправильная и он не олицетворяет южные кланы», — говорит Аркадий Дубнов.

В целом уже пора было возвращать в страну первого президента, благодаря которому Кыргызстан достиг успехов в гуманизации госуправления и демократизации, добавил Аркадий Дубнов.

«Человек он уже пожилой, ему 76 лет. До сих пор ему не давали вернуться, даже чтобы проститься с умершим братом, и это было очень некрасиво. Другое дело, что ситуация с управлением в Кыргызстане не так однозначна, чтобы утверждать, что Садыр Жапаров или кто-то другой может полностью гарантировать безопасность Аскару Акаеву», — заключил Аркадий Дубнов.