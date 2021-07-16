Поправки в закон о выборах. Почему нервничает шестой созыв, объяснил эксперт

Основания к закону о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, который сейчас дорабатывается, были заложены в новой Конституции. Этот документ вполне адекватен своему времени. Да, он не идеален, но это гораздо лучше системы, которую мы имеем сейчас, заявил 24.kg политолог Денис Бердаков, комментируя эмоциональное обсуждение нардепов на пленарном заседании.

Напомним, вчера нардепы спорили по поправке и даже требовали исключить вопрос из повестки дня. А депутат Кенжебек Бокоев вообще предлагает отказаться от смешанной системы ЖК.

По словам Дениса Бердакова, сейчас в Кыргызстане 120-местный Жогорку Кенеш, действует семипроцентная проходная система, а депутаты могут избираться много раз. По словам собеседника, все эти факторы в итоге дают олигархический, безответственный парламент, где нет императивного мандата и избиратели не могут отозвать депутата, которого считают плохим. Кроме этого, сейчас люди голосуют в целом за партийный список, который потом меняется, и в результате в выигрыше оказываются только боссы политорганизаций.

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«Конечно надо снижать количество депутатов, это такие неоправданные расходы. Многие говорят, что 120 сложнее подкупить, чем 90. Да, кого-то можно подкупить, но это меньшинство, которое ничего не решает. А издержки на содержание депутатского корпуса просто огромные. Поэтому 90 депутатов вполне хватает», — сказал Денис Бердаков.

Он также отметил, как положительное, предложение о том, что депутаты не смогут больше избираться на два срока.

«Это вообще прекрасно. Депутат — не профессия, депутат — это такая ситуативная роль представительства интересов той или иной профессиональной, этнической, политической, региональной или иной группы. А у нас кресло депутата превратили едва ли не в трон, на который никто не должен посягать. Так не должно быть. Одного срока вполне достаточно для того, чтобы депутат мог защищать интересы своих избирателей», — полагает эксперт.

Хорошим решением он считает и то, что теперь в Жогорку Кенеше будет 35 одномандатников и 55 нардепов, представленных от партий.

«Мы не готовы перейти полностью на одномандатную систему. Это такой опыт, такая переходная система примерно на 5-15 лет, которые нам нужно приобрести. Но вот эти 35 депутатов, можно сказать, кадровый запас власти. Потому что, чтобы победить, нужно избираться в округе, где от 85 до 115 тысяч избирателей. К примеру, от Таласской области будут один-два депутата. Понятно, что у них только один срок, и их задача — наладить хорошие взаимоотношения с электоратом, наладить представительство своих избирателей через парламент, защищать их интересы, в том числе, перед правительством. В общем, если они хорошо будут справляться, то, скорее всего, потом могут пойти на государственную службу, в полномочное представительство кабмина. Это хороший опыт, он позволит нам вырастить очень сильных региональных лидеров, которые будут соблюдать региональный баланс и другие виды баланса в самом парламенте. Чтобы они не застаивались, один срок — это превосходно» — сказал Денис Бердаков.

По мнению эксперта, для 55 остальных членов партий будет трехпроцентный барьер вместо семипроцентного. Это также дает возможность политобъединениям избавиться от «кошельков».

«В партиях есть лидер, несколько медийных лиц, которые тащат партию. А есть «кошельки». При трехпроцентной системе у нас, скорее всего, будет много мелких партий, так как, чтобы пройти, нужно будет лишь 55-60 тысяч голосов. Это не много, и это неплохо. Условно, чтобы трем кандидатам пройти, каждому из них нужно будет набрать по 15-17 тысяч голосов. Соответственно, партии, на мой взгляд, уменьшатся, но там будут формироваться айыльные лидеры. Потому что олигархов, у которых есть деньги, но нет поддержки в обществе, не имеет смысла брать пятыми-шестыми-седьмыми в партийный список. Думаю, произойдет дробление этих групп и более активные в медиа люди смогут пройти. То есть те, кто раньше просто не мог преодолеть семипроцентный барьер, потому что у них есть какой-то электорат, но нет денег — теперь у них появится шанс. Поэтому трехпроцентный барьер и 55 мест — это хорошая система, которая приведет к расцвету именно маленьких, идейных партий самого различного толка» — заключил политолог.