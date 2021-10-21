Везде мусор. Акылбек Жапаров предложил акимам и мэрам прочитать книгу Ли Куана Ю

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил до Нового года привести в порядок все мусорные полигоны. Об этом он заявил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Акылбек Жапаров отметил, что поля в регионах забиты целлофановыми пакетами.

«По ТВ каждый день передают сюжеты о проблемах мусора. Поля окутали целлофановые пакеты, как платок. Прочитайте книгу Ли Куана Ю о том, как он решил проблему мусора. В Сингапуре теперь на улице даже жвачку не бросают. За общественный порядок мэры, айыл окмоту ответите головой. До Нового года решите проблемы мусорных полигонов. До весны проблемы мусора не должно быть», — поручил глава кабмина.

Он проинформировал, что с 1 января 2022 года все госуслуги будут переведены в электронный формат.

«70 процентов вашей работы заключается в выдаче справок. Мы переведем все в электронный формат, вот тогда у вас будет больше времени», — заявил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также сообщил, что с Нового года кабмин намерен увеличить размер местного бюджета.

«50 процентов роялти останется в местном бюджете. Планируем взять на себя все ваши коммунальные расходы, предлагаем перевести школы по всей стране, кроме Оша и Бишкека, на республиканский бюджет. На это потребуется 1,3 — 1,5 миллиарда сомов», — сказал Акылбек Жапаров.