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Власть

Акылбек Жапаров припомнил, что все смеялись над его идеей паспортизации скота

Кыргызстан должен завершить процесс идентификации и сертификации. Об этом председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил на республиканском совещании глав органов местного самоуправления и местных госадминистраций.

Он отметил, что проблемы с сертификацией и идентификацией влияют на объем экспорта.

«Когда я говорил про паспортизацию животных, все вы смеялись. А что в итоге? Первое требование ЕАЭС — это история происхождения товара. Без сертификации не можем выйти на рынок ЕАЭС. Если мы сможем дать точный отчет о происхождении мяса, поставленного на стол, то сможем экспортировать в Китай. Сейчас в Индии килограмм сливочного масла стоит 1 тысячу 800 сомов. Обычное кыргызское сливочное масло. Готовы экспортировать в Индии, но не хватает одной бумажки» , — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211184/
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