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Власть

Зачем вы нужны? Депутат раскритиковал ФУГИ за распродажу прибыльных гособъектов

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают внесение изменений в Закон «О приватизации государственной собственности в КР».

Депутат Аманкул Токтомамбетов раскритиковал ФУГИ за то, что он продает государственные объекты, приносящие прибыль. Кроме того, по его словам, национализированный пансионат «Аврора плюс» отдают его прежнему владельцу.

«Зачем вы нужны? Для того, чтобы продавать госимущество? Сейчас прибыль приносят банки и аптеки, а вы их продаете. Кроме того, вы создаете условия, чтобы вернуть прежнему владельцу пансионат «Аврора плюс», — сказал нардеп.

Глава ФУГИ Мирлан Бакиров объяснил, что все развитые страны продают определенные государственные активы. Он отметил, что в республике имеются 104 госпредприятия, из которых 38 приносят прибыль.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211038/
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