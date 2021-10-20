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Власть

Библиотеки в Кыргызстане станут бесплатными, пообещал Эдиль Байсалов

Библиотеки станут оказывать бесплатные услуги населению. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов во время рабочей поездки в Ош.

Как отмечает пресс-служба мэрии южной столицы, замглавы камбина посетил Ошскую областную библиотеку имени Токтогула Сатылганова, где ознакомился с инфраструктурой учреждения, материально-технической базой, наличием книг, компьютерной техники. Эдиль Байсалов отметил, что нужно стремиться привлекать молодежь в библиотеку, создавая для этого соответствующие условия. По его словам, недопустимо брать с молодежи средства за вход в библиотеку.

«С сегодняшнего дня услуги библиотеки должны быть бесплатными. Библиотека — это источник знаний. Здесь мы должны создать необходимые условия для молодежи, граждан в целом. Ни в одной библиотеке республики не должны брать средства за услуги», — сказал Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211011/
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