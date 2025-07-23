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Общество

Кабмин планирует сократить количество сельских библиотек

Кабинет министров решил пересмотреть подход к управлению учреждениями культуры в регионах, включая сельские библиотеки и дома культуры. Как сообщила пресс-служба кабмина, принято соответствующее распоряжение.

Согласно документу, библиотеки, находящиеся на балансе органов местного самоуправления, за исключением включенных в список подлежащих сохранению, будут реорганизованы или ликвидированы.

Власти отметили, что из-за развития технологий и роста цифровых ресурсов необходима оптимизация библиотечной сети для повышения эффективности использования бюджетных средств и улучшения доступности информации для сельского населения.

Сколько в Кыргызстане насчитывается сельских библиотек и какая часть из них будет ликвидирована, не уточняется.

Также власти намерены обновить формат домов культуры и сельских клубов. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики разработает проект типового многофункционального центра. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337286/
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