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Общество

Жуки погрызли древние фолианты ценнейшей библиотеки Венгрии

В Венгрии произошло нашествие жуков на древнюю библиотеку аббатства Паннонхальма. Их обнаружили случайно во время рутинной уборки. Сотрудники заметили необычные слои пыли на полках, а затем увидели, что в корешках некоторых книг появились отверстия, пишет DW.

«С такой степенью заражения мы еще никогда не сталкивались», — заявила реставратор Жофия Эдит Хайду. Жуки обнаружены в разных частях секции библиотеки, в которой хранятся 100 тысяч томов. Заражена вся коллекция в этой секции. Сейчас книги укладывают в ящики и собираются их продезинфицировать.

История аббатства Паннонхальма насчитывает более 1 тысячи лет, является одним из старейших учебных центров Венгрии и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Аббатство было основано в 996 году, еще до появления Королевства Венгрии, пережило несколько войн и иностранных вторжений. Эксперты называют хранящиеся в нем книги «сокровищами» и «свидетелями эпох».

Аптечный жук часто встречается среди сушеных продуктов питания, таких как зерно, мука и специи. Но его также привлекает клей на основе желатина и крахмала, который содержится в книгах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336160/
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