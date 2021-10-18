Глава кабмина посетил месторождение Кара-Кече. Требует порядка и безопасности

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров с рабочей поездкой посетил Нарынскую область, где проинспектировал работу угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров на месте ознакомился с работой государственного предприятия «Кыргыз Комур». На совещании с представителями госорганов, органов местной власти и угледобывающих компаний глава кабинета министров еще раз напомнил, что в осенне-зимний период углем должны быть в первую очередь обеспечены население, социальные объекты и предприятия энергетического сектора.

Читайте по теме В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь

«Очень важно, чтобы на угольном месторождении соблюдались безопасность и порядок. Как вы все знаете, подготовка к отопительному сезону в этом году началась с опозданием. Впредь такого не должно быть. В случае провала ответственные понесут наказание. На сегодня в оперативном порядке должны быть решены инфраструктурные вопросы на Кара-Кече», — сказал Акылбек Жапаров.

Представители угледобывающих компаний озвучили свои предложения по улучшению условий работы на местах. Кроме того, обсуждены предложения относительно ценовой политики на уголь и развития угольной отрасли.

Напомним, что ранее кабинетом министров введено временное государственное регулирование цен на уголь на территории страны. Данное решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.