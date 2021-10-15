Тайырбек Сарпашев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 ноября. Об этом сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, 12 октября 2021 года суд изменил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства.

Ранее сообщалось, что ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева в суд внесла Генпрокуратура.

Напомним, Тайырбек Сарпашев проходит обвиняемым по делу «Кумтора». В июне Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить бывшего члена кабмина под подписку о невыезде.