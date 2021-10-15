09:25
USD 84.80
EUR 98.51
RUB 1.18
Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Тайырбек Сарпашев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 ноября

Тайырбек Сарпашев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 ноября. Об этом сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, 12 октября 2021 года суд изменил ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства.

Ранее сообщалось, что ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева в суд внесла Генпрокуратура.

Напомним, Тайырбек Сарпашев проходит обвиняемым по делу «Кумтора». В июне Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить бывшего члена кабмина под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210458/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Может сбежать. Стало известно, почему Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО
Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО ГКНБ
Акылбек Жапаров рассказал, как стабильно работает «Кумтор»
Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков исчез: где он, не знает даже адвокат
Компания «Кумтор» вводит систему контроля усталости водителей
«Кумтор» прокомментировал информацию о затоплении центрального карьера рудника
На руднике «Кумтор» нашли незаконные захоронения токсичных отходов
Ситуация с «Кумтором». Кыргызстан предложил свое золото Индии
Почему «Кумтор» не предоставляет данные о своей работе: комментарий юриста
Дело «Кумтора». Все переговоры чиновников КР с Centerra Gold засекречены
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора В Кыргызстане прогнозируют банкротство строительного сектора
Депутаты обиделись на&nbsp;своего коллегу Дастана Бекешева. За&nbsp;что? Депутаты обиделись на своего коллегу Дастана Бекешева. За что?
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки Ради зеленого будущего человечества. Acer представила экологичные новинки
Студенты AUCA награждены стипендией KICB Студенты AUCA награждены стипендией KICB
15 октября, пятница
09:22
Кайрат Маматов просит президента обратить внимание на слова Эдиля Байсалова Кайрат Маматов просит президента обратить внимание на с...
09:19
Тайырбек Сарпашев будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 30 ноября
09:14
Коронавирусом болеют 1 тысяча 52 человека, 182 — в тяжелом состоянии
09:12
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
09:09
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека