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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Тайырбека Сарпашева вновь водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Тайырбек Сарпашев вновь водворен в СИЗО ГКНБ. Однако, по какому делу бывшего чиновника арестовали, неизвестно.

В пресс-центре ГКНБ подтвердили информацию об изменении меры пресечения экс-премьер-министру. Подробности в ведомстве сообщат позже.

Напомним, Тайырбек Сарпашев проходит обвиняемым по делу «Кумтора». В июне Первомайский районный суд Бишкека постановил отпустить бывшего члена кабмина под подписку о невыезде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210400/
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