Кабмин предлагает упростить процедуру назначения денежных компенсаций

Кабинет министров предлагает упростить процедуру назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот. Планируется автоматизировать процесс.

Согласно проекту, запрос сведений от государственных органов о заявителе на назначение ежемесячных выплат будет проходить через систему «Тундук».

Проектом предусматривается подача заявления по месту обращения, вне зависимости от места жительства или пребывания. Кроме этого, направить прошение можно через госпортал электронных услуг.

Проектом предусмотрены следующие нормы:

подача заявления на назначение ежемесячной денежной компенсации осуществляется одним из родителей (усыновителей, опекунов/попечителей) в случае, если получателем является несовершеннолетний или недееспособный;

в случае болезни, недееспособности или временного выезда по уважительной причине (учеба, работа, болезнь или смерть члена семьи) заявление на назначение ежемесячной денежной компенсации может подать доверенное лицо. Нужна доверенность, оформленная согласно требованиям гражданского законодательства;

в случае если получатель ежемесячной денежной компенсации осужден, заключен под стражу или находится в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

при обращении за назначением ежемесячных денежных компенсаций лица с ограниченными возможностями здоровья нужны подтверждающие документы об инвалидности, сроке инвалидности заявителя или члена его семьи. Они запрашиваются территориальным подразделением через базу данных медико-социальной экспертной комиссии посредством корпоративной информационной системы социальной помощи.

Определены также условия, при которых прекращаются выплаты:

непредставление в установленные сроки требуемых документов;

выезд получателя на постоянное место жительства за пределы республики;

смерть лица, на которого назначена ежемесячная денежная компенсация;

достижение ребенком, внуком, правнуком участника Чернобыльской АЭС, на которого назначена ежемесячная денежная компенсация, 18 лет;

истечение срока инвалидности;

назначенная, но невостребованная ежемесячная денежная компенсация в течение 12 месяцев;

установление факта необоснованного назначения ежемесячной денежной компенсации.

Усилена ответственность чиновников вплоть до уголовного наказания. Проект положения направлен на общественное обсуждение.