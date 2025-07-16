ОСАГО. За полгода Госстрах выплатил гражданам более 13 миллионов сомов

Государственная страховая организация продолжает работу по выплатам ОСАГО — за шесть месяцев 2025 года общая сумма выплат превысила 13 миллионов сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления страховых выплат и возмещений ОАО «Государственная страховая организация» Азатбек Осмоналиев.

Он отметил, что по республике также работает около 15 частных страховых организаций, соответственно, общая сумма выплат будет «глобальной».

При страховых случаях компенсация третьим лицам может достигать до 150 тысяч сомов за ущерб имуществу (например ремонт машины) каждому пострадавшему, но не более 450 тысяч сомов всем пострадавшим вместе.

ОСАГО — это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, направленное на покрытие ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортных происшествий.

Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО для физических лиц вступили в силу с 1 июля 2025-го и составляют 3 тысячи сомов. В отношении юридических лиц штраф составляет 13 тысяч сомов.