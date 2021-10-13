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Власть

Акылбек Жапаров признался, что экономика столкнется с трудностями

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

Он пообещал, что правительство постарается выполнить свои обязательства. Чиновник отметил, что его поколение политиков несет ответственность за все, что случилось в стране.

«Мою работу знает народ и он отмечает его все время. Буду изо всех сил стараться выполнить свои обещания. Я благодарен президенту Садыру Жапарову за доверие. Благодарен богу за «Кумтор». Кумтор — это борьба народа за свои богатства и ресурсы», — сказал он.

Акылбек Жапаров признал, что экономика столкнется с трудностями.

«Но все поправимо. Пришло время из мира мечты перейти в мир реальности. Стране нужна новая политика», — сказал он.

Напомним, ранее президент страны рассказал, что Акылбек Жапаров пообещал ему, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году — в 400 миллиардов сомов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/210213/
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