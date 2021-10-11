Индия выделит Кыргызстану $1,5 миллиона гранта на различные проекты

Между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Индии подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
В рамках документа Индия выделит грант в $1,5 миллиона на реализацию социально значимых проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленности, возобновляемых источников энергии, торговли и в других приоритетных отраслях экономики.
Достигнута договоренность о выделении правительством Индии Кыргызстану льготного кредита в $200 миллионов.
На встрече с главой МИД Русланом Казакбаевым его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар отметил, что существующий между странами высокий уровень отношений не обременен какими-либо противоречиями. Он подчеркнул стремление Индии и далее продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-индийских отношений по всем направлениям, которые охватывают интересы двух государств, включая взаимную поддержку в международных организациях.
Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, борьбы против экстремизма и терроризма, а также подчеркнули необходимость тесного взаимодействия и обмена информацией в целях противодействия региональным угрозам и вызовам.