Индия выделит Кыргызстану $1,5 миллиона гранта на различные проекты

Между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Индии подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В рамках документа Индия выделит грант в $1,5 миллиона на реализацию социально значимых проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленности, возобновляемых источников энергии, торговли и в других приоритетных отраслях экономики.

Достигнута договоренность о выделении правительством Индии Кыргызстану льготного кредита в $200 миллионов.

На встрече с главой МИД Русланом Казакбаевым его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар отметил, что существующий между странами высокий уровень отношений не обременен какими-либо противоречиями. Он подчеркнул стремление Индии и далее продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-индийских отношений по всем направлениям, которые охватывают интересы двух государств, включая взаимную поддержку в международных организациях.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, борьбы против экстремизма и терроризма, а также подчеркнули необходимость тесного взаимодействия и обмена информацией в целях противодействия региональным угрозам и вызовам.