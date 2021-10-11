18:24
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Власть

Индия выделит Кыргызстану $1,5 миллиона гранта на различные проекты

Между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Индии подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

В рамках документа Индия выделит грант в $1,5 миллиона на реализацию социально значимых проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленности, возобновляемых источников энергии, торговли и в других приоритетных отраслях экономики.

Достигнута договоренность о выделении правительством Индии Кыргызстану льготного кредита в $200 миллионов.

На встрече с главой МИД Русланом Казакбаевым его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар отметил, что существующий между странами высокий уровень отношений не обременен какими-либо противоречиями. Он подчеркнул стремление Индии и далее продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-индийских отношений по всем направлениям, которые охватывают интересы двух государств, включая взаимную поддержку в международных организациях.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, борьбы против экстремизма и терроризма, а также подчеркнули необходимость тесного взаимодействия и обмена информацией в целях противодействия региональным угрозам и вызовам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209991/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан заинтересован в инвестициях Индии
Необычные 3D-скульптуры появились в городе Ош
В Анкаре проходит фотовыставка о Кыргызстане
Глава МИД пригласил бизнес-делегацию Австрии на экономический форум в Бишкек
Кыргызстан будет поставлять в Индию золото, сухофрукты и смолу
Новую систему по очистке воды установили в 10 селах и жилмассивах страны
Генерал-адъютант из США встретился с министром ЧС Кыргызстана. Зачем?
Кыргызстан и Италия активизируют двустороннее сотрудничество
Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Шереметьево: комментарий посольства&nbsp;КР в&nbsp;России Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: комментарий посольства КР в России
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Депутат призвал таможенников обратиться к&nbsp;Райымбеку Матраимову за&nbsp;советом Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общ...
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь
17:55
В Бишкеке спецназ задержал мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие преступления