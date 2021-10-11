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Власть

Кыргызстан заинтересован в инвестициях Индии

Фото пресс-службы президента . Субраманиям Джайшанкар и Садыр Жапаров

Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Республики Индия Субраманияма Джайшанкара, находящегося в стране с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития кыргызско-индийского сотрудничества по всем интересующим направлениям, в том числе в торгово-экономической, военно-оборонной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Садыр Жапаров отметил наблюдающийся в последние годы рост двусторонней торговли, добавив, что Индия является одним из основных поставщиков фармацевтической продукции в Кыргызстан и играет важную роль в обеспечении текстильной промышленности, медицинского туризма и других отраслей.

Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Индией в сфере прямых инвестиций в энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, медицину и туризм.

Глава государства также затронул тему партнерства в области безопасности и военного дела между Кыргызстаном и Индией, которое эффективно развивается в двустороннем и многостороннем форматах. Он выразил стремление кыргызской стороны к дальнейшему развитию и укреплению военно-оборонного сотрудничества.

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Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар передал наилучшие пожелания от премьер-министра Индии Нарендры Моди и пригласил Садыра Жапарова совершить визит в Индию в удобное для него время. И заметил, что в ходе его официального визита между странами подписан меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Индии по грантовой помощи.

Министр иностранных дел Индии подчеркнул решимость к активизации и развитию двустороннего сотрудничества и готовность обратить внимание на инвестиционные проекты в сферах цифровизации, здравоохранения и туризма. Он поддержал предложения Садыра Жапарова по продвижению сотрудничества по ряду секторов, в частности, в области медицинского туризма, безопасности и военно-оборонного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209990/
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