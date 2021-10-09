Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении. Напомним, в феврале 2021 года она стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России. Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология». Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

Алтынай Омурбекова назначена директором департамента Евразийской экономической комиссии.

Она стала директором департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК.

Алтынай Омурбекова была вице-премьер-министром с 2018 года до апреля 2020-го. В разгар пандемии Совет безопасности раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава по борьбе с коронавирусом.

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Почти сразу после этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы об увольнении вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Во время скандальных выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года Алтынай Омурбекова баллотировалась по списку партии «Республика».