18:41
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении.

Напомним, в феврале 2021 года она стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России.

Гульнара-Клара Самат (Клара Кабилова) родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

Алтынай Омурбекова назначена директором департамента Евразийской экономической комиссии.

Она стала директором департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК.

Алтынай Омурбекова была вице-премьер-министром с 2018 года до апреля 2020-го. В разгар пандемии Совет безопасности раскритиковал действия республиканского штаба и Минздрава по борьбе с коронавирусом.

Читайте по теме
Назначен ряд судей местных судов

Почти сразу после этого президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы об увольнении вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

Во время скандальных выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года Алтынай Омурбекова баллотировалась по списку партии «Республика».

О кадровых перестановках с 27 сентября по 1 октября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209806/
просмотров: 6935
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Как изменится состав кабмина после дня голосования
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 сентября — 1 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 сентября
В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу
Теперь официально. Глава бишкекского «Тазалыка» освобожден от должности
В Бишкеке уволили главу «Тазалыка» Рыспека Сарпашова
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 сентября
В Ленинском районе Бишкека сменился аким
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
В мэрии города Ош произошли кадровые изменения
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Шереметьево: комментарий посольства&nbsp;КР в&nbsp;России Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: комментарий посольства КР в России
Депутат призвал таможенников обратиться к&nbsp;Райымбеку Матраимову за&nbsp;советом Депутат призвал таможенников обратиться к Райымбеку Матраимову за советом
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Шереметьево: пограничная проверка завершена Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: пограничная проверка завершена
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет 12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь