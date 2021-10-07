16:10
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Власть

Депутат возмутился отсутствием нового главы Нацбанка на заседании парламента

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают законопроект «О приватизации государственной собственности».

Кабинет министров предлагает приватизировать объекты государственной собственности, в том числе работающие в конкурентной среде крупных коммерческих компаний, с государственным пакетом акций или предприятия с госдолей.

Приватизация, как отмечается, не коснется государственных социальных объектов, выполняющих прямые государственные функции и оказывающих социально значимые услуги населению.

Депутат Осмон Турдумаматов возмутился отсутствием председателя Нацбанка Кубанычбека Боконтаева. По его словам, прежний руководитель Толкунбек Абдыгулов сам приходил на все заседания комитетов и ЖК.

«Он сам защищал свое ведомство и все объяснял. Новый глава Нацбанка избран всего неделю назад и уже показывает свое отношение к депутатам. Как говорят кыргызы: если ишак переплывет реку, он перестанет с вами считаться», — сказал нардеп.

По его словам, в законопроекте указывается, что государственную собственность можно продать Нацбанку. Это может привести к спорам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209669/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Новый источник денег. Нацбанк уже дважды пополнял бюджет досрочно
Нацбанку предлагают дать право покупки объектов приватизации
Нацбанку предложили самому разработать законопроект о финтехе
За неделю Нацбанк потратил на поддержание курса сома $40,7 миллиона
Цифра недели. Девять председателей Нацбанка было за 30 лет независимости в КР
Депутат Самат Ибраев вновь раскритиковал Нацбанк: Упорно сопротивляется финтеху
Кадр Бакиева. Депутаты обеспокоены репутацией кандидата на пост главы Нацбанка
Толкунбек Абдыгулов о гиперинфляции и золоте «Кумтора»
Толкунбек Абдыгулов станет советником МВФ
Толкунбек Абдыгулов просит Жогорку Кенеш принять его добровольную отставку
Популярные новости
Дело о&nbsp;захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова Дело о захвате власти. Вышли результаты экспертизы аудиозаписи Курсана Асанова
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; доступны онлайн и&nbsp;без комиссии в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
7 октября, четверг
16:04
Депутат возмутился отсутствием нового главы Нацбанка на заседании парламента Депутат возмутился отсутствием нового главы Нацбанка на...
16:03
Жалобу Равшана Джеенбекова суд признал обоснованной, но не удовлетворил
15:46
Услуги «Айыл Банка» доступны онлайн и без комиссии в приложении «Мой О!»
15:41
В Бишкеке станет больше маршруток
15:28
На Ала-Арчинском кладбище Бишкека осталось всего 50 мест для захоронений