Депутат возмутился отсутствием нового главы Нацбанка на заседании парламента

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают законопроект «О приватизации государственной собственности».

Кабинет министров предлагает приватизировать объекты государственной собственности, в том числе работающие в конкурентной среде крупных коммерческих компаний, с государственным пакетом акций или предприятия с госдолей.

Приватизация, как отмечается, не коснется государственных социальных объектов, выполняющих прямые государственные функции и оказывающих социально значимые услуги населению.

Депутат Осмон Турдумаматов возмутился отсутствием председателя Нацбанка Кубанычбека Боконтаева. По его словам, прежний руководитель Толкунбек Абдыгулов сам приходил на все заседания комитетов и ЖК.

«Он сам защищал свое ведомство и все объяснял. Новый глава Нацбанка избран всего неделю назад и уже показывает свое отношение к депутатам. Как говорят кыргызы: если ишак переплывет реку, он перестанет с вами считаться», — сказал нардеп.

По его словам, в законопроекте указывается, что государственную собственность можно продать Нацбанку. Это может привести к спорам.