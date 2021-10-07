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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Об использовании серых схем Алексея Ширшова в энергетике заявляет депутат

Депутаты должны рассматривать не подготовку к осенне-зимнему периоду, а немощность чиновников. Об этом на заседании парламента заявил Рыскелди Момбеков.

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По его словам, правительство внесет в комитет, а затем и на рассмотрение палаты отчет о подготовке к ОЗП. Однако необходимости рассматривать этот вопрос в середине осени нет.

«ОЗП мы должны в августе рассматривать, на сегодня мы не готовность, а слабость чиновников должны обсуждать. Два дня идет мокрый снег, холодно, а подготовка к ОЗП, как выяснилось, на нуле. Воды нет, Токтогульская ГЭС не наполнилась, на топливных базах угля нет, у людей настроения нет. Пришло время рассматривать ответственность руководителей соответствующих органов», — сказал нардеп.

Он заявил, что сейчас в стране опять используются серые схемы Алексея Ширшова.

«В СМИ прошла информация о приезде Алексея Ширшова. Дело не в его приезде, а во времени, когда он работал, и о его кадрах. Сейчас по его схеме веерно отключают свет, но это называют плановыми отключениями. Кто поверит в это? Половина Чуйской области сидит без света. Чиновники говорят, что делают ремонт, но кто его проводит осенью? Не пойму руководство энергосектора: один говорит, что не надо отключать, второй — что надо отключать, объясняя тем, что ненормальные люди по ночам гуляют. При этом он сам как ненормальный отменяет свой приказ. Министр энергетики говорит, что мы из Таджикистана импортируем электричество, потом его таджикский коллега отрицает это. А ему и президент поверил. Улукбек Марипов сказал, что чиновники будут персонально отвечать за все, вот пусть и ответят», — возмутился Рыскелди Момбеков.

Напомним, что в конце прошлой недели министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Но стоимость покупки назвать отказался. Но в Минэнерго РТ эту информацию опровергли, заявив, что они не предлагали КР покупать электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209613/
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