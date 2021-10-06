Нацэнергохолдинг: В начале октября был переток электроэнергии из Таджикистана

В Национальном энергохолдинге прокомментировали сообщения по импорту электроэнергии из Таджикистана.

В компании рассказали, что в связи с дефицитом водных ресурсов в Токтогульском водохранилище прорабатываются вопросы осуществления поставок электрической энергии в Кыргызстан со всеми странами объединенной энергетической системы Центральной Азии.

«Существующая энергосистема региона позволяет проводить взаимные поставки электроэнергии в оперативном порядке для рационального использования ресурсов.

В этой связи в начале октября с энергосистемы Таджикистана осуществлен переток электроэнергии.

Данный объем электрической энергии позволит покрыть превышение лимитов в Баткенской области и части Ошской. Этот переток электроэнергии может рассматриваться как импорт или внеплановый переток согласно договоренностям и нормативно-правовым актам, действующим в рамках объединенной энергетической системы Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце прошлой недели министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Но стоимость покупки назвать отказался. Но в Минэнерго РТ эту информацию опровергли, заявив, что они не предлагали КР покупать электроэнергию.