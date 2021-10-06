Депутат предлагает включить бездомных в список на получение социального жилья

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев предложил отрегулировать вопрос предоставления социального жилья.

В частности, он расписал категории граждан, куда должны входить одинокие пожилые люди, старше 60 лет и лица без определенного места жительства.

По словам нардепа, этим категориям граждан, нуждающихся в социальном жилье, оно предоставляется при условии сохранения ими способности к самообслуживанию.

«Право состоять на учете сохраняется за лицами до получения ими жилых помещений по договорам имущественного найма в домах государственного, муниципального или частного жилищного фонда, передаваемых по социальным жилищным программам, или до выявления оснований снятия их с учета, предусмотренных законом», — говорится в проекте документа, предложенного Мирланом Жеенчороевым.

Граждане, признанные нуждающимися в квадратных метрах, принимаются на учет не ранее чем через пять лет со дня признания их таковыми.

Жилые помещения социального жилья, которые освобождают граждане при переезде в другое место, сохраняются за ними в течение шести месяцев.