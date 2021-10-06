Выборы-2021. Стыдливый депутат Камчыбек Жолдошбаев снова решил баллотироваться

Камчыбек Жолдошбаев, которого в народе прозвали стыдливый депутат за его замечание о коллегах, которые ездят на маршрутках на работу, решил баллотироваться в седьмой созыв ЖК.

Как сообщает ЦИК, он подал уведомление о намерении выдвигаться по Ленинскому округу № 26 в Бишкеке.

Заявку также направил еще один действующий нардеп — Дастан Бекешев. Он пойдет по Октябрьскому округу № 28.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.