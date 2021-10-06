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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кабинет министров будет возглавлять президент страны

Кабинет министров будет возглавлять президент страны. Такое изменение внесено в законопроект «О кабмине», который сегодня в Жогорку Кенеше рассматривают в режиме второго чтения.

Отметим, при первом чтении в проекте закона не были прописаны ответственность и роль президента в работе кабмина.

«В соответствии с Конституцией в первой статье законопроекта мы указали, что исполнительную ветвь власти возглавляет глава государства», — пояснил автор поправок депутат Аалы Карашев.

Кроме этого, в документ внесены квалификационные требования к членам кабмина.

«Кроме высшего образования, претендент на госслужбу должен иметь 10-летний стаж работы, половина из них на руководящей должности. После утверждения в должности в течение недели члены кабмина должны сдать свои декларации председателю», — пояснил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209468/
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