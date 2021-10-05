События октября-2020. Садыр Жапаров подарил квартиру родителям погибшего парня

Садыр Жапаров сегодня встретился с отцом трагически погибшего во время октябрьских событий 2020 года Умутбека Алтынбек уулу Алтынбеком Джуматаевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее информации, встреча началась с прочтения молитвы в память о погибшем парне.

Отметим, Садыр Жапаров в прошлом году после октябрьских событий обещал выделить квартиру в Бишкеке родителям Умутбека Алтынбек уулу.

После публикации в соцсетях информации о том, что семья Умутбека в течение года не получила обещанное жилье от президента, пресс-служба главы государства заявила, что решение данного вопроса затянулось из-за халатного отношения отдельных сотрудников столичного муниципалитета.

«Садыр Жапаров, узнав об этом некоторое время назад, взял ситуацию под личный контроль, в настоящее время все вопросы решены. Сегодня президент вручил Алтынбеку Джуматаеву ключи от двухкомнатной квартиры в столице», — подчеркивает пресс-служба.

Умутбеку было 19 лет. Парень получил смертельное ранение от взорвавшейся гранаты во время разгона митингующих в ночь на 6 октября прошлого года.