Экс-председатель БГК Жаныбек Абиров пойдет в депутаты Жогорку Кенеша

Бывший председатель БГК Жаныбек Абиров пойдет в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он выдвинулся кандидатом по Ленинскому одномандатному округу № 26 Бишкека.

Жаныбек Абиров добавил, что до этого четыре года был депутатом Бишкекского горкенеша, из которых три года являлся председателем БГК.

Напомним, в апреле он баллотировался в Бишкекский городской кенеш от партии «Эмгек». Но ЦИК признала итоги несостоявшимися. Перед повторными выборами его исключили из списка партии. Тогда причину такого решения в политсовете не озвучили. По некоторым данным, поводом стало сообщение Генеральной прокуратуры, что Жаныбека Абирова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Надзорный орган выяснил, что, искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере двух окладов из бюджетных средств путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.