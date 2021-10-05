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Власть

Октябрьские беспорядки, или Как Садыр Жапаров взял власть в Кыргызстане

Ровно год назад 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в Жогорку Кенеш. На места в парламенте претендовали представители 16 политических партий, из них пять присутствуют в нынешнем составе ЖК.

С начала кампании соцсети заполонила информация о нарушениях выборного процесса. Пользователи сообщали о подвозах избирателей на участки, передаче денег, порче бюллетеней и использовании админресурса. Эксперты отмечают, что по масштабу подкупа и вложенных средств это были самые дорогие выборы в истории страны.

Редакция 24.kg решила напомнить, как нынешний глава государства Садыр Жапаров год назад взял власть в Кыргызстане. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209324/
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