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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прослушка активистов. Юристы готовят обращение в Генпрокуратуру

Экс-глава Конституционной палаты Клара Сооронкулова рассказала 24.kg, что она и другие юристы и активисты, которых, как выяснилось, прослушивало МВД как причастных к октябрьским беспорядкам прошлого года, готовят официальное обращение в Генпрокуратуру.

По ее словам, глава надзорного ведомства Курманкул Зулушев не отреагировал до сих пор. Хотя судья Первомайского районного суда Бишкека Чингиз Бердимуратов, давший санкцию на прослушку, нарушил УПК и превысил свои полномочия. И его следует привлечь к ответственности.

Клара Сооронкулова отметила, что если ответа в течение положенных по закону 14 рабочих дней не последует, она обратится в суд.

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209190/
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