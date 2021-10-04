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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Опубликован масштабный архив возможных офшоров лидеров мировой политики

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование, посвященное тайным активам президентов стран, министров, монархов, послов, мэров, советников президентов, генералов и главы центрального банка, которыми они владеют через офшоры. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Подборка получила название Pandora Papers («Досье Пандоры»), в ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах, а также 330 чиновниках из 91 страны.

Авторы назвали это расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. ICIJ отметил, что в материалах фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные более чем из 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.

Как утверждает Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), расследование затронуло более 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.

Среди них президент Украины Владимир Зеленский, которому приписывают покупку элитной недвижимости в Лондоне через компании в Британских островах, Кипре и Белизе. Упоминается также семья президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209147/
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