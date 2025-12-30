Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после окончания боевых действий. Он сказал, что покинет пост лидера страны после завершения конфликта. Это произошло после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Да», — сказал политик в ответ на утверждение журналиста Fox News о том, что конфликт закончится и Зеленский покинет пост.

Ранее Владимир Зеленский поддержал выборы президента страны с помощью онлайн-платформ.

«Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен COVID-19, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли», — сказал он и отметил, что законодательные инициативы по выборам президента Украины уже существуют.