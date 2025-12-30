09:07
Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после окончания боевых действий

Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после окончания боевых действий. Он сказал, что покинет пост лидера страны после завершения конфликта. Это произошло после встречи с президентом США Дональдом Трампом. «Да», — сказал политик в ответ на утверждение журналиста Fox News о том, что конфликт закончится и Зеленский покинет пост.

Ранее Владимир Зеленский поддержал выборы президента страны с помощью онлайн-платформ.

«Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен COVID-19, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли», — сказал он и отметил, что законодательные инициативы по выборам президента Украины уже существуют.  
