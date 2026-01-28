Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить территории и ситуацию вокруг Запарожской АЭС. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Отвечая на вопрос о переговорах об окончании войны, которые прошли в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и США, он подтвердил, что несогласованными остаются два главных вопроса: о территориях и судьбе Запорожской атомной электростанции.

Россия настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, Украина называет это требование неприемлемым. Киев также настаивает на выводе российских войск с Запарожской АЭС, а США предлагают установить над ней совместное управление с Россией.

По словам Андрея Сибиги, Зеленский готов встретиться с президентом РФ, чтобы обсудить эти два вопроса.

Переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, Украины и США, как ожидается, будут продолжены 1 февраля.