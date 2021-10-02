Концепция госполитики в религиозной сфере: что является основными приоритетами

Садыр Жапаров подписал Указ «О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы».

Определены основные направления. Отмечается, что это укрепление конституционных основ государства путем осуществления систематического и качественного мониторинга эффективности действия законодательства, выявления и устранения пробелов и коллизий, анализа проблем, связанных с толкованием и применением закона.

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Для обеспечения принципа участия религиозных и общественных институтов в реализации государственной политики в религиозной сфере внедряются механизмы конструктивного диалога и взаимодействия. Они основываются на формировании устойчивых диалоговых площадок с участием всех заинтересованных сторон в этом вопросе.

Создается также межведомственная рабочая группа. Она обеспечит проведение анализа соответствующего законодательства о свободе вероисповедания и правоприменительной практике на предмет их соответствия конституционным нормам и международным стандартам по обеспечению религиозной свободы и эффективности их действия.

В свою очередь уполномоченный государственный орган по делам религий должен обеспечить своевременную разработку необходимых НПА с обязательным соблюдением требований по их подготовке. Будет расширена практика организации открытых публичных обсуждений.

Необходимо внедрять оптимизированную систему учетной регистрации религиозных объединений, религиозных учебных заведений, миссий зарубежных религиозных объединений, религиозных объектов и молельных комнат, религиоведческой экспертизы учебных программ и планов религиозных учебных заведений.

Для обеспечения доступности правовой информации, развития системы правового просвещения граждан необходимы обновление и развитие электронных информационных ресурсов, в том числе для получения юридической и экспертной поддержки по вопросам религии.

В концепции указано, что на местах должны создаваться советы по укреплению многостороннего партнерства и взаимодействия между государственными органами и органами МСУ, религиозными и общественными институтами.

Что касается права на религиозное образование как процесса обучения и воспитания, осуществляемого на основе определенного религиозного вероучения, то оно является одним из направлений деятельности государства по обеспечению свободы вероисповедания.

Государство признает право религиозных объединений на осуществление религиозной образовательной деятельности, а также право родителей или лиц, их заменяющих, на религиозное воспитание ребенка согласно собственным убеждениям. Из концепции госполитики в религиозной сфере

Государство поощряет внедрение основ правовой культуры, гражданской идентичности, религиозного разнообразия и веротерпимости, ценностей гармоничного сосуществования светского и религиозного образов жизни в содержание образовательных программ религиозных учебных заведений.

В целях информирования граждан о религиозном образовании за рубежом уполномоченный государственный орган по делам религий совместно с религиозными организациями создает информационную базу о соответствующих учебных заведениях с исчерпывающей информацией об их деятельности.

Кроме того, государство оказывает содействие инициативам по повышению прозрачности и открытости содержательной и финансово-хозяйственной деятельности религиозных учебных заведений. Государство не вмешивается в их деятельность, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Государством осуществляется контроль за деятельностью религиозных учебных заведений в части соблюдения учебных планов и программ, строительных норм, санитарно-гигиенических требований, пожарно-технической безопасности.

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Государство гарантирует соблюдение принципа независимости образования от политических и религиозных институтов и светского характера обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Важным направлением государственной политики в религиозной сфере являются формирование у общества понимания светского принципа развития государства, уважения к закону, повышение уровня правовой культуры, навыков цифровой и медийно-информационной грамотности.

Государство принимает меры по снижению масштабов нетерпимости и подстрекательства к дискриминации, вражде или насилию на почве религиозных убеждений. Из новой концепции госполитики в религиозной сфере

В документе также сказано, что с учетом возросшей роли социальных медиа необходимо вовлекать институты гражданского общества и СМИ, в том числе пользователей социальных медиа и блогеров, в разработку и осуществление информационно-просветительских и образовательных программ для информирования общества, а также для реализации мероприятий концепции.

Механизмы реализации утвержденного документа: